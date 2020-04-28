В Рязанской области на 28 апреля число зараженных коронавирусом зарегистрировано 788

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28 апреля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Рязанской области выявлен еще 101 случай заражения коронавирусом. Рязанской области, по данным регионального штаба на вторник, 28 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось до 788. У 52 двух пациентов подозрение на инфицирование, они ждут результатов теста.

Всего 64 человек выздоровели и выписаны из больницы, семь человек сегодня.

Первые случаи заболевания зафиксировали в четырех населенных пунктах Рязанской области. Больше всего зараженных в Рязани - 463.

Из пациентов, у кого подтвержден коронавирус, 71 ребенок.

Возраст заболевших (включая условно подтвержденных):

от 18 до 45 лет — 351 человек (+30);

от 46 до 64 лет — 293 человек (+14);

от 65 до 80 лет — 106 человек (+3);

старше 80 лет — 22 человек (+3);

дети — 71 человек (+5).

На 13 часов 28 апреля поступила информация о 4760 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции COVID-19, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2053 человек. 2707 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.