Видео, как американский хор во время самоизоляции исполнил советскую песню «Три танкиста»

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28 апреля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Видео, как в США участники хора Шиллеровского института, находясь на самоизоляции, исполнили песню военных лет «Три танкиста», популярно в сети. Американские музыканты посвятили эту песню 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе.

Песня «Три танкиста» была написана в 1939 году. Она является неформальным гимном пограничных и танковых войск СССР и России. Впервые песня была исполнена Николаем Крючковым в кинофильме «Трактористы» вскоре после боёв на Халхин-Голе, позднее её исполняли многие известные исполнители и коллективы.

Автор слов песни – Борис Савельевич Ласкин (1914 – 1983) – киносценарист, поэт, прозаик, драматург, автор юмористических рассказов и интермедий. Музыку сочинили братья Покрасс.