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В Якутии вахтовики устроили акцию протеста из-за плохих условий жизни в карантине

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Якутии вахтовики устроили акцию протеста из-за плохих условий жизни в карантине
Чаяндинское месторождение. Фото из соцсетей

Рабочие Чаяндинского месторождения компании «Газпром добыча Ноябрьск» вышли на акцию протеста к зданию администрации.

Митингующие жалуются на отсутствие средств защиты и плохое питание в местной столовой. Местные СМИ сообщают, что подобные жалобы выражали и работники «Газартстроя», которые также трудятся на этом месторождении.

Кроме этого, люди недовольны тем, что до сих пор не знают, есть ли среди людей, с которыми они живут и работают рядом, больные коронавирусом – на Чаяндинском месторождении в Ленском районе карантин был введен в середине апреля.

Сообщается, что власти обещают отправить и здоровых, и больных рабочих домой.

Ранее сообщалось, что в Якутии среди заразившихся коронавирусом оказался работник ЗАГСа.

ДВа

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