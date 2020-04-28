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Эксперт прокомментировал возможное введение обязательной регистрации смартфонов

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Эксперт прокомментировал возможное введение обязательной регистрации смартфонов
Фото: pixabay.com

В 2021 году с начала июля в России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру. Эксперт Денис Кусков прокомментировал необходимость подобной инициативы.

По мнению Кускова, на такой шаг нужно было решиться еще несколько лет назад. Специалист заявил, что правильно было бы, если бы государство занялось созданием единой базы. «Ей должен кто-то руководить, ее должен кто-то вести, предоставлять какие-то данные, записывать туда», - считает он.

Кусков добавил, что при помощи регистрации телефонов удастся снизить количество краж гаджетов, а также ограничить непрямые поставки.

Отмечается, что регистрация будет платной для новых телефонов и тех, которые российские граждане самостоятельно привозят из других стран.

АБ

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