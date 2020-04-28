Купил смартфон? Заплати за его регистрацию. Власти России сделают платной обязательную регистрацию устройств связи

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28 апреля 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Власти России не только введут обязательную регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI к середине 2021 года, но и сделают ее платной.

В ближайшем будущем в России нельзя будет использовать мобильные устройства с незарегистрированными в базе номерами — они будут блокироваться операторами. Законопроект предполагает, что частные лица должны будут регистрировать купленные за границей телефоны самостоятельно, в остальных случаях это будут делать импортёры. Цену на регистрацию будет устанавливать правительство, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции законопроект группы членов Совета Федерации.

Как утверждают авторы закона, все это делается исключительно ради борьбы с кражей техники и ее нелегальным импортом. Согласно проекту закона, обязательной регистрации будут подлежать не только телефоны, но и планшеты, ноутбуки и многие другие устройства с выходом в интернет, включая бытовые датчики.

«На моей памяти отец радиоприемник регистрировал в "компетентных органах". Помнится, оный назывался "Беларусь-57". Советский союз такая мера не спасла. Видать, наша национальная забава - наступание на грабли. Любопытно, сколько будет распилено на этом мероприятии?», «Ну, хватит уже сшибать копейки... когда ждать плату за отравленный воздух?», - возмущаются пользователи Сети, которые уверены, что такая обязательная регистрация устройств связи вводится исключительно ради тотальной слежки властей за своими гражданами.