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Какие изменения произойдут в жизни россиян с первого мая

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Какие изменения произойдут в жизни россиян с первого мая
фото: pixabey
СЕ

Общество

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

О том, что миллионных рекламных контрактов и зарплаты на Первом канале Ксении Собчак хватает разве что на шпильки догадываются многие, но о реальных бизнес-интересах семьи известно не было. До недавних пор...

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