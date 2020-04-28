Какие изменения произойдут в жизни россиян с первого мая

Последний месяц весны для россиян будет периодом надежд на скорое завершение режима самоизоляции и возвращение бизнеса к прежней работе. Конечно, многое поменяется как в жизни самих россиян, так и в организации предпринимательской деятельности. Также граждан ждут новые нововведения.

Россияне столкнутся с такими изменениями, как ограничение банковских комиссий, закрытие ограничения на въезд, прибавка к пенсии. Планируется, что переводы до 100 тысяч рублей будут бесплатными. В случае если они больше данного лимита, плата должна быть не выше 0,5% от суммы, но при этом не более 1500 рублей. Пенсионеры , проживающие в Московской области, смогут получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости. Согласно принятому депутатами решению, всем пожилым гражданам указанной категории доплатят к пенсии по 1000 рублей.