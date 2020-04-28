Игровые консоли и телевизор пользуются большим спросом среди самоизолированных россиян

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28 апреля 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Так как из-за режима самоизоляции россияне вынуждены сидеть дома, то они сами устраивают развлекательные программы у себя дома. Граждане стала активно покупать игровые консоли и в три раза чаще телевизоры с подпиской на онлайн-кинотеатры.

"Локальные продажи консолей выросли более чем на 600% год к году. Колоссальный рост безусловно связан с необходимостью развлечений в домашних условиях. По их данным, больше всего в категории выросли продажи более дорогих и мощных консолей с поддержкой 4К разрешения", - сообщают аналитики игровой отрасли.

Продажи телевизоров в апреле выросли на 11% в денежном и на 10 % в штучном выражении. "Особой популярностью пользуются большие телевизоры с диагональню более 50 дюймов", - добавили эксперты.