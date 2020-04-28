Волгоградские профсоюзы проведут первомайский онлайн-фотомарафон

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28 апреля 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Невозможность организации публичных мероприятий – не повод отказываться от 1 Мая – Дня международной солидарности трудящихся, Праздника Весны и Труда, считают в Волгоградском областном Совете профсоюзов.

– Из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции профсоюзы приняли решение в этом году изменить традиционный формат проведения Первомайских мероприятий, – пояснила Председатель Волгоградского облсовпрофа Татьяна Гензе. – По всей стране коллективные акции с профсоюзными требованиями о защите прав и интересов трудящихся будут проходить в онлайн-режиме: через социальные сети, мессенджеры, ютуб-каналы. Центральными событиями нынешнего Первомая под единым лозунгом «Солидарность сильнее заразы!» станут интерактивная интернет-акция, голосование за резолюцию, видеообращение Председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Викторовича Шмакова и «профсоюзная перекличка» с регионами.

В Волгоградской области профсоюзы организуют онлайн-фотомарафон «Мгновения 1 Мая», посвященный 30-летию образования ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в стране.

– Это будет фото-парад самых ярких и красочных моментов из истории 1 мая разных лет: митинги, шествия, встречи, спортивные праздники, концерты. К нам уже поступило много фоторабот от членов профсоюзов, от наших ветеранов. Причем фотографии самые разнообразные, иллюстрирующие историю зарождения рабочего Первомая, традиции, когда на демонстрации ходили целыми семьями, – рассказала Татьяна Гензе.

Все фотоработы празднования Первомая размещаются на информационных ресурсах облсовпрофа – в газете «Волгоградские профсоюзы» и на сайте www.volgoprof.ru, а также в социальных сетях.

Профсоюзы приглашают всех жителей Волгоградской области принять активное участие в Первомайском онлайн- фотомарафоне и присылать фотографии на электронный адрес 1may@volgoprof.ru. Акция продлится до 5 мая 2020 года.

– Вместе мы создадим фотохронику истории 1 Мая и вспомним лучшие мгновения за прошедшие годы и десятилетия. Это будет показателем нашего единства, сплоченности, верности традициям, стремления достойно преодолеть все трудности и движением вперед, – отметила лидер Волгоградских профсоюзов. – С наступающим Первомаем! Здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!