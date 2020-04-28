Южноуральцы отказались от посещений кладбищ в родительский день

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28 апреля 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото телеграм-канала «Е-область»

Жители Челябинской области прислушались к призывам властей и священнослужителей и в родительский день остались дома.

Напоминаем, 28 апреля, верующие отмечают Радоницу — день особого поминовения усопших. Власти города, митрополит Челябинский и Миасский Григорий призывали жителей области в этом году нарушить традиции и не посещать кладбищ из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, записки о здравии и упокоении в большинстве храмов можно подать по телефону или с помощью специальной формы в интернете. Кроме того, только 8 из 11 городских погостов прошли акарицидную обработку от клещей.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, горожане прислушались к призывам властей. Сегодня утром восемь кладбищ посетило около 270 человек, полиция со всеми провела разъяснительную работу. Не многолюдно и на кладбищах, расположенных в городах и селах Челябинской области. «Все кладбища Миасса находятся под контроле сотрудников управлений МВД и ГОЧС», - сообщает издание «Миасский рабочий». - Автостоянки перекрыты экипажами ДПС, у входа дежурят полицейские».