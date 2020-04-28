Кремль: сегодня в рамках совещания состоится «большое выступление» Владимира Путина

Песков подчеркнул, что выступление президента России действительно запланировано, однако отказался анонсировать его тему. "Давайте дождемся этого совещания", – добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Подчеркивается, что совещание начнется сегодня в период с 15.00 до 16.00 по московскому времени.

Известно, что будут заслушаны доклады главы Роспотребнадзора Анны Поповой, главы Минздрава Михаила Мурашко, мэра Москвы Сергея Собянина, а также губернаторов Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Севастополя и Иркутской области.