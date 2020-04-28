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Кремль: сегодня в рамках совещания состоится «большое выступление» Владимира Путина

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кремль: сегодня в рамках совещания состоится «большое выступление» Владимира Путина
президент России Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что во вторник, 28 апреля, в рамках совещания с регионами и кабмином состоится "большое выступление" главы государства Владимира Путина.
 
Песков подчеркнул, что выступление президента России действительно запланировано, однако отказался анонсировать его тему. "Давайте дождемся этого совещания", – добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
 
Подчеркивается, что совещание начнется сегодня в период с 15.00 до 16.00 по московскому времени.
 
Известно, что будут заслушаны доклады главы Роспотребнадзора Анны Поповой, главы Минздрава Михаила Мурашко, мэра Москвы Сергея Собянина, а также губернаторов Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Севастополя и Иркутской области.
 
ЕТ

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