Александр Ф. Скляр: До конца карантинных мер обнулить коммунальные услуги

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Известный рок-музыкант, поэт, лидер группы «ВА-БАНКЪ», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр как и многие его коллеги по цеху финансово пострадал от коронавируса. Концерты отменены. Приходится проводить время в самоизоляции.



В эксклюзивном интервью "Аргументам недели" музыкант рассказал, что истерия по поводу коронавируса его сильно раздражает, "считаю, что она сильно способствует засорению мозгов. Какие-то меры безопасности, конечно же, нужно предпринимать. Возможно, «корона» для пожилых людей более опасная, и заражение ею вполне может выступить триггером развития болячек. Но не в такой же психической атмосфере, как сейчас! Думаю, что вводить жёсткие меры нужно было в самом начале эпидемии, то есть, в конце февраля", говорит Скляр.



По его мнению, Россия находится не в самой худшей ситуации по сравнению с другими странами. "Но, мне кажется, что меры по поддержке нашего населения, вынужденно оказавшегося заложником обстоятельств, недостаточны. То есть, государство недостаточно продумало и осуществило поддержку людей, запертых в собственных жилищах. Они вправе ожидать гораздо больше шагов навстречу. К примеру, нужно было до конца карантинных мер обнулить все траты на те же коммунальные услуги. Деньги должен дать крупный российский бизнес по государственному приказу. Создать конкретный фонд и наполнять его не из федеральных резервов, а в обязательном порядке из крупного бизнеса, как это было сделано в Китае: там, насколько я помню, порядка 3-4 миллиардов долларов получено за счёт взносов крупного бизнеса".



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".



