Порядок субсидирования скорректировали с учетом пожеланий предпринимателей

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28 апреля 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице расширили перечень получателей субсидии для франчайзи. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Правительство Москвы утвердило изменения в порядок предоставления субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих по договорам франшизы. Порядок скорректировали с учетом пожеланий предпринимателей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь подать заявку на субсидию для франчайзи могут субъекты малого и среднего бизнеса, работающие по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Ранее на поддержку города могли рассчитывать только компании, действующие по договорам коммерческой концессии или субконцессии.

Кроме того, были пересмотрены действующие ограничения по срокам регистрации указанных договоров. Теперь претендовать на компенсацию могут компании, у которых договоры зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности до пяти лет включительно.

«Одной из задач, созданных при департаменте отраслевых подгрупп и объединенной рабочей группы по антикризисным мерам поддержки бизнеса, было получение обратной связи от предпринимателей о действующих субсидиях и их оперативная корректировка в случае необходимости. В результате анализа поступивших к нам обращений были изменены правила предоставления по нескольким видам субсидий. Мы продолжим эту работу и, если будут соответствующие запросы, инициируем новые изменения в механизмах субсидиарной поддержки. Наша цель - сделать эти инструменты максимально полезными и востребованными в новых условиях», - приводятся в материале слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Максимальный размер субсидии составляет 1 млн руб. в рамках одного договора коммерческой концессии или субконцессии, лицензионного или сублицензионного соглашения. Прием заявок на предоставление субсидий продлится до 1 июня. Для оказания оперативной финансовой помощи предпринимателям экспертная комиссия будет рассматривать заявки каждую неделю.