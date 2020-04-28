Медработников в Москве проверяют экспресс-тестами на иммунитет к COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Для тестирования всех медицинских работников в учреждения здравоохранения Москвы было поставлено 100 тыс. экспресс-тестов на определение наличия иммунитета к COVID-19. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы постоянно увеличиваем количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование. Так, был организован скрининг пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные стационары. Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции. Дополнительно началось тестирование медицинских работников экспресс-тестами на наличие иммунитета. Для этого в учреждения города было поставлено порядка 100 тыс. тест-систем», - заявила вице-мэр.

Она отметила, что в столице силами городских, федеральных и частных лабораторий выполняется уже более 20 тыс. анализов в сутки.

Напомним, в Москве в обязательном порядке тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Также организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.