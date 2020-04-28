Аргументы Недели → Общество 13+
На Ставрополье скончались два пациента с коронавирусной инфекцией
28 апреля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → Общество 13+
28 апреля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Олег Фочкин
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