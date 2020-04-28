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На Ставрополье скончались два пациента с коронавирусной инфекцией

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Ставрополье скончались два пациента с коронавирусной инфекцией
больничная палата, pixabay.com
На Ставрополье за минувшие сутки скончались еще два человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию во вторник, 28 апреля, предоставил губернатор региона Владимир Владимиров.
 
В общей сложности в Ставропольском крае коронавирус нового типа унес жизни девяти человек. В тяжелом состоянии сейчас находятся 14 пациентов. В состоянии средней степени тяжести – 92 человека. Вылечились 79 граждан.
 
С начала эпидемии на территории Ставрополья зарегистрировали 491 случай заражения COVID-19, заболевание, в частности, было выявлено у 45 детей.
ЕТ
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