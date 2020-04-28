В Челябинской области умер пациент с коронавирусом

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28 апреля 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В регионе зафиксирована первая смерть от ковидной пневмонии, у пациента были сопутствующие заболевания — сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

Отметим, что это уже четвертый случай смерти пациентов с коронавирусом, ранее скончались еще трое южноуральцев, но все они были тяжело больны онкологией. Это мужчина, вернувшийся из Москвы, и двое пациентов городской больницы № 1 в Златоусте.

Как сообщил региональный минздрав, в Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом, из них два — в Златоусте. Напомним, там был обнаружен очаг заболевания в местной больнице. Всего на Южном Урале подтверждены 432 случая коронавируса, 49 человек выздоровели, 376 человек проходят лечение.