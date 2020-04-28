Второй пациент с COVID-19 скончался в Кузбассе

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28 апреля 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, pixabay.com

В Кузбассе скончался второй пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию во вторник, 28 апреля, предоставил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Ранее стало известно, что 15 апреля в кузбасской больнице умерла жительница поселка Краснобродского, у которой посмертный тест в ночь с 16 на 17 апреля выявил заражение COVID-19. За минувшие сутки еще у трех пациентов Кузбассе подтвердили коронавирус нового типа, они изолированы и проходят лечение . В общей сложности в инфекционных больницах региона остается 101 зараженный коронавирусной инфекцией.