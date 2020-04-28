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Во Франции для лечения коронавируса успешно применили средство от артрита

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Во Франции для лечения коронавируса успешно применили средство от артрита
лаборатория, pixabay.com
Во Франции ученые получили первые положительные результаты исследований по использованию средства от ревматоидного артрита в процессе лечения COVID-19, сообщает Assistance publique - Hopitaux de Paris.
 
Исследователи полагают, что у пациентов, страдающих пневмонией из-за коронавируса нового типа, возникает "цитокиновый шторм", который вызван сбоем в иммунитете и в свою очередь приводит к острой дыхательной недостаточности и даже смерти. 
 
В эксперименте приняли участие пациенты с умеренными или тяжелыми симптомами пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что лекарство от артрита –  моноклональное антитело, блокирующее рецептор цитокина интерлейкин-6 – позволяло многим пациентам с COVID-19 побороть заболевание.
ЕТ
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