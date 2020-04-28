Во Франции для лечения коронавируса успешно применили средство от артрита

Во Франции ученые получили первые положительные результаты исследований по использованию средства от ревматоидного артрита в процессе лечения COVID-19, сообщает Assistance publique - Hopitaux de Paris.

Исследователи полагают, что у пациентов, страдающих пневмонией из-за коронавируса нового типа, возникает "цитокиновый шторм", который вызван сбоем в иммунитете и в свою очередь приводит к острой дыхательной недостаточности и даже смерти.