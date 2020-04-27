В родительский день в Челябинске закроют кладбища

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27 апреля 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Такое распоряжение озвучила глава города Челябинска Наталья Котова. Попасть на кладбище можно будет только для погребения покойных.

28 апреля, в день поминовения усопших кладбища Челябинска будут закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, Радоницу отмечают на 9 день после Пасхи. Православные посещают кладбища и поминают умерших родственников. Глава Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что городские кладбища в этот день будут закрыты. Кроме того, власти обратили внимание на то, что только 8 из 11 городских кладбищ прошли акарицидную обработку от клещей, а это значит, что находиться на них будет небезопасно.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий призвал южноуральцев в этом году изменить традициям и не ездить на кладбища, не посещать храмы, а молиться дома. По его словам, записки о здравии и упокоении в большинстве храмов можно подать по телефону или с помощью специальной формы в интернете. Напомним, 27 апреля стало известно, что митрополит, а также несколько священнослужителей попали в больницу с подозрением на коронавирус.