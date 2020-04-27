В Мордовии 16 медработников заразились коронавирусной инфекцией

По данным регионального Минздрава, четверо медиков находятся в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии.
Глава ведомства Олег Маркин сообщил, что сейчас для работы с зараженными коронавирусной инфекцией привлекаются врачи из всех районов республики. С понедельника в инфекционный госпиталь перепрофилирована больница имени Каткова в Саранске. Еще один госпиталь появится в Ардатовской районной больнице.
«Под больных коронавирусом готовим и другие больницы», – добавил Маркин.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области масочный режим решили продлить до конца года.