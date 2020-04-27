В Мордовии 16 медработников заразились коронавирусной инфекцией

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27 апреля 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MordovMedia.ru

Фото: соцсети

По данным регионального Минздрава, четверо медиков находятся в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии.

Глава ведомства Олег Маркин сообщил, что сейчас для работы с зараженными коронавирусной инфекцией привлекаются врачи из всех районов республики. С понедельника в инфекционный госпиталь перепрофилирована больница имени Каткова в Саранске. Еще один госпиталь появится в Ардатовской районной больнице.

«Под больных коронавирусом готовим и другие больницы», – добавил Маркин.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области масочный режим решили продлить до конца года.