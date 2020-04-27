В Челябинске началась дезинфекция образовательных учреждений

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27 апреля 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Челябинской области

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию Образовательной центра «Ньютон» — крупнейшей школы на Южном Урале. На очереди — десятки других образовательных учреждений и детских садов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами будут не менее 10 объектов. Сегодня сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части Челябинска работали в Образовательном центре и трех детских садах микрорайона «Ньютон». Была обработана прилегающая территория, все спортивные объекты, входные группы учреждений. Напомним, что ранее была завершена обработка 152 социально-значимых объектов — больниц, поликлиник, объектов социальной сферы, общественного транспорта.