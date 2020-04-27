Челябинский митрополит просит отказаться от посещения кладбищ

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий обратился к южнуральцам с просьбой в день особого поминовения усопших, в Радоницу, не посещать храмов и кладбищ.

Митрополит Григорий попросил южноуральцев, в этом году изменить своим традициям в связи с высокой опасностью распространения коронавируса и молиться дома.

«Дорогие мои! Напоминаю, что в большинстве храмов в настоящее время записки о здравии и упокоении можно подать по телефону или с помощью специальной формы в интернете, —сказал митрополит. — Пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью, не подвергайте риску заражения ни священнослужителей, ни приходских работников, ни своих собратьев-верующих».

Как сообщали «Аргументы недели», 27 апреля стало известно, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий и еще несколько священнослужителей попали в больницу с пневмонией. У них взят анализ на коронавирус. Отметим, что с 29 апреля южноуральские храмы ограничивают посещения прихожан, все богослужения будут проводится только в присутствии священнослужителей.

Напоминаем, что в Челябинской области продолжается резкий рост заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 27 апреля, в больницах проходят лечение 361 южноуралец, всего в регионе зафиксировано 413 случаев заболевания.