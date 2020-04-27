В южноуральских храмах ограничивают посещения

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27 апреля 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Богослужения будут совершаться только в присутствии священнослужителей, для верующих будут организованы онлайн-трансляции.

Ограничительные меры будут действовать с 29 апреля до особого распоряжения архиерея. Как сообщает пресс-служба Челябинской митрополии, с 20 апреля не проводились некоторые богослужения, включая вечерние службы, не совершались некоторые требоисправления.

Сегодня, 27 апреля, стало известно, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий обратился в больницу с симптомами пневмонии. Тест на коронавирус сделан сегодня, митрополит чувствует себя хорошо.