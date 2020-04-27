Эксперт: В руководстве здравоохранением нет организаторов здравоохранения

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27 апреля 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

Российская система здравоохранения к сложившейся ситуации с коронавирусом оказалась «совершенно не готова». Так считает доктор медицинских наук, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров.

По мнению ученого, в руководстве здравоохранением нет организаторов здравоохранения, а все министры, которые были, это – «эффективные менеджеры».

«До сих по господствует установка, что руководить такими отраслями, в частности, здравоохранением, должны те, кто занимается бизнесом, и вообще, здравоохранение – это отрасль экономики и, соответственно, критерий «хорошо» или «плохо» должен оцениваться рублем», – говорит Гундаров.

Именно по этой причине в экстренной ситуации, которую создал коронавирус, они не способны принимать адекватные решения.

Перевод здравоохранения на рельсы рынка заключался в том, что поликлиники должны войти в рынок и, если они окажутся неэффективными, неконкурентоспособными, то должны уступать место. Но на вопрос, кому конкретно – ответа так и не было.

«С укреплением материальной эффективности инфекционные койки не представляли интереса. Во время вспышки они нужны, а потом потребность в этом коечном фонде уменьшается. В итоге общий коечный фонд сокращен катастрофически – примерно на 60%, отдельно инфекционных – примерно такая же цифра», – сказал Гундаров.

Он также отметил, что участковая больница – это ключевое звено в организации первичной медико-санитарной помощи стационарного плана, все остальные больницы — районные, городские — уже в тылу. Таких больниц было много, но все они были маломощными –10−20 коек.

«С позиции экономической они не эффективны: ну, что такое 15 коек, а надо главврача, хозяйственника, бухгалтера. Поэтому их решили сократить. Их сократили на 99%, они были стерты как класс», – объясняет академик.

По словам эксперта, сейчас в системе здравоохранения нет не только организаторов, но и эпидемиологов, то есть, тех, кто считает и расценивают потоки, пропускную способность и прочее.

«Есть вирусологи, инфекционисты, а эпидемиологов нет. Руководство здравоохранением решило объединить больных и подозрительных на больных в единый контингент и направлять их в один и тот же стационар. Экономически это может и обосновано, а с профессиональной точки зрения – это преступление. Хорошо, что коронавирус – не очень опасный вирус. А если бы это была холера? Это все равно, что объединять и направлять больного с холерой и больного с функциональным расстройством кишечника», – резюмировал Гундаров.