Эксперт управления здравоохранением считает, что государство обязано быть готовым к пандемии

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22 апреля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Врачи. Фото: Pixabay

В период реформ в сфере здравоохранения в 2011-2018 годах чиновники допустили грубые провалы. Так считает ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова.

По ее словам, в Москве обеспеченность инфекционными койками для взрослых и детей была сокращена почти вдвое, что сопровождалось ростом смертности от инфекционных болезней на 11%. К тому же инфекционная служба была переведена в систему ОМС, а значит, ее финансирование стало зависимым от числа пролеченных больных.

Всего в 2011-2018 годах в Москве было закрыто 13 взрослых и две детские больницы, семь поликлиник и столько же роддомов, более 100 отделений в больницах и поликлиниках, а также сокращено 4,3 тысячи врачей.

«Результат такого подхода остро ощущается сейчас, в кризисной ситуации», – говорит Улумбекова.

Эксперт считает, что государство обязано быть готовым к пандемии. Для этого нужно поддерживать в активном состоянии службы экстренного реагирования, иметь резервные мощности больничных коек, лабораторий, медицинских кадров, запасы лекарств. Ярким примером такой готовности Улумбекова называет советскую систему здравоохранения.

Ранее сообщалось, что россияне стали жаловаться на ограничение в медпомощи из-за коронавируса.