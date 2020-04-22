Россияне стали жаловаться на ограничение в медпомощи из-за коронавируса

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22 апреля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

На приеме у врача. Фото: Pixabay

В России стало сложнее получить лечение в рамках стационаров из-за их переориентации на борьбу с коронавирусом.

По данным Всероссийской организации пациентов, недополучить медицинскую помощь рискуют несколько тысяч человек.

В общественной организации «Вместе против гепатита» говорят о том, что получили жалобы на ограничения в лечении из 18 регионов России.

Жалобы из-за переноса операцией и отмены лучевой терапии, поясняют в организации, участились и от пациентов с онкологией. Кроме этого, сложности с получением терапии испытывают пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника и ревматическими заболеваниями. Такая же ситуация у людей с ВИЧ-инфекцией.

«Задачу по снижению смертности от рака, поставленную в майском президентском указе, никто с повестки дня не снимал даже в условиях ЧС», – говорит руководитель «Движения против рака» Николай Дронов.

Ранее сообщалось, что правительство выделяет регионам более 33 млрд рублей на оснащение медицинских организаций.