«Предтечи антихриста закрывают храмы, ссылаясь на псевдопандемию», схиигумен Сергий призвал народ в церковь и проклял несогласных

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Уральский лидер православных фундаменталистов схиигумен Сергий (Романов) призвал духовенство и прихожан не подчиняться требованиям властей закрыть на время карантина церкви и храмы.

«Под давлением богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы ссылаясь на псевдопандемию. Предлагаю всех страдающих маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, желающие русскому народу забыть Бога в самоизоляции и запрещающих ходить в храмы, выселить из страны. И сразу закончится несуществующая эпидемия коронавируса. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род», - устрашающе заявил священнослужитель в своей проповеди

Екатеринбургская епархия не поддержала высказывания основателя Среднеуральского женского монастыря и приняла решение «о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха»