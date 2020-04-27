Мария Захарова: многим придется изменить взгляд на мир после пандемии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что после пандемии COVID-19 многие пересмотрят свои ценности. Многие, по ее словам, пересмотрят соотношение себя, своих желаний и потребностей с реалиями.
«Это реалистичное восприятие действительности. Это вопрос, насколько глубоко эгоизм проник в нас всех и насколько мы готовы жертвовать своим комфортом и удобством ради людей, знакомых и незнакомых», – отметила Захарова в эфире «России-1».
Человечество ожидают новые, более серьезные эпидемии, заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.