Мария Захарова: многим придется изменить взгляд на мир после пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

MFA Russia/Twitter.com, Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что после пандемии COVID-19 многие пересмотрят свои ценности. Многие, по ее словам, пересмотрят соотношение себя, своих желаний и потребностей с реалиями.

«Это реалистичное восприятие действительности. Это вопрос, насколько глубоко эгоизм проник в нас всех и насколько мы готовы жертвовать своим комфортом и удобством ради людей, знакомых и незнакомых», – отметила Захарова в эфире «России-1».

Человечество ожидают новые, более серьезные эпидемии, заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.