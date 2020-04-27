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Мария Захарова: многим придется изменить взгляд на мир после пандемии

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова: многим придется изменить взгляд на мир после пандемии
MFA Russia/Twitter.com, Мария Захарова

 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что после пандемии COVID-19 многие пересмотрят свои ценности. Многие, по ее словам, пересмотрят соотношение себя, своих желаний и потребностей с реалиями.

«Это реалистичное восприятие действительности. Это вопрос, насколько глубоко эгоизм проник в нас всех и насколько мы готовы жертвовать своим комфортом и удобством ради людей, знакомых и незнакомых», – отметила Захарова в эфире «России-1».

Человечество ожидают новые, более серьезные эпидемии, заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников. 

НС
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