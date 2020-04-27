Родинки: когда бить тревогу

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Стоит ли настораживаться при появлении родинок и как оценить, есть ли опасность? Мифы о родинках развеивает врач-косметолог клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Елена БЕЛЯНИНА.

Родинки – это чаще всего плоские пятна на коже от светло до темно-коричневого цвета, реже – бывают куполообразной формы. Родинки бывают врожденные и приобретенные и встречаются более, чем у 90% населения планеты. Почему они появляются?

«Это генетически детерминированный процесс и с этим надо смириться, – говорит Белянина. – У одних людей их может быть несколько, у других более 100. В большинстве случаев родинки начинают появляться с 10 лет и к 30-40 годам их количество максимальное. Родинки также могут «стареть» и исчезать в пожилом возрасте. Однако появление новых родинок или других новообразований на коже после 40-50 лет должно настораживать в плане онкологии. Родинки необходимо отличать от безопасных пигментных новообразований кожи, таких как веснушки, пигментные пятна, себорейный кератоз и др».

Почему врачи настороженно относятся к родинкам?

1. Родинки – это доброкачественные опухоли, но не всегда их можно отличить от меланомы – злокачественной опухоли кожи.

2. У людей с большим количеством родинок, светлой кожей, часто пребывающих на солнце риск появления меланомы повышен. Они должны наблюдаться у дерматоонколога.

Необходимо понимать, что в 80% случаев меланома появляется на здоровой коже, и только в 20% может появиться на фоне какой-либо родинки (и какая это будет родинка – никто не угадает). Важно диагностировать меланому на ранней стадии, когда % выздоровления достигает 96%. Как показывает практика, пациенты диагностируют меланомы у себя и приходят к врачу достаточно поздно! А вот при профилактических осмотрах (особенно это касается людей, находящихся в группе риска по меланоме) врачи, как правило, выявляют меланомы на ранних стадиях. Почему? Потому что на ранних стадиях меланома редко отличается от обычной родинки, и только опытный врач с помощью дерматоскопии может заподозрить неладное.

Какие же невусы больше всего таят в себе скрытую опасность и как их отличить от «мирных» пятен? Кроме осмотра у врача-специалиста, пациентам рекомендуется самообследование 1 раз в 6 мес.:

1. Стоя перед зеркалом, обследуйте лицо, включая ушные раковины, и кожу волосистой части головы, осматривая ее с помощью фена.

2. Рассмотрите тыльную и ладонную поверхности кистей, включая ногти, затем локти, руки и подмышечные впадины.

3. Далее перейдите к шее, груди и животу (женщины должны внимательно обследовать область под грудью).

4. С помощью двух зеркал осмотрите затылок, плечи и спину.

5. Обследуйте стопы, включая ногти, голени, внутреннюю и наружную поверхность бедер и ягодицы.

Необходимо обращать внимание на вновь появляющиеся родинки, которые как-то отличаются от тех, что уже имеются (по темпам роста, окраске). Если имеющиеся родинки также начинают видоизменяться (цвет, размер, форма), то лучше обратиться к врачу.

Удалять или нет?

Показания для удаления родинок можно разделить на эстетические и медицинские. Если пациента беспокоит родинка с точки зрения эстетики, или она травмируется и приносит дискомфорт, то в этом случае после осмотра врач может удалить эти образования по просьбе пациента. Но в любом случае удаленную родинку необходимо отправить на гистологическое исследование под микроскоп. Это дает нам уверенность в том, что мы удалили доброкачественное образование и дальнейшего лечения не требуется. Если же врач при осмотре выявил подозрительную родинку, то ее удаляют обязательно для исключения или подтверждения злокачественного процесса!

В связи с этим хочется развеять некоторые мифы о родинках:

1. «Родинку удалять нельзя, потому что это приводит к смерти» (при этом приводятся истории из жизни родственников или знакомых, которые умерли после удаления родинки. Во-первых, человек может умереть от любого заболевания (инфаркт, инсульт, тромбоэмболия и т.д.) и удаление родинки совпало с этим событием. Во-вторых, удалили меланому на поздней стадии (когда уже были метастазы) и лечение не помогло. И наконец, еще один момент – удалили меланому ошибочно приняв ее за доброкачественную родинку и не провели гистологическое исследование. В итоге человек остался без соответствующего лечения, что привело к прогрессированию заболевания и к смерти. Поэтому удаление обычных родинок (и это проводится по просьбе пациентов) с последующим гистологическим исследованием – не приводит к смерти!

2. «Я боюсь перерождение родинки, давайте удалим их все!» Как говорилось ранее, только 20% меланом может развиться на фоне доброкачественной родинки, и какая это будет родинка неизвестно! Поэтому профилактическое удаление всех или большинства родинок нецелесообразно и неправильно! Это не является профилактикой меланомы!

3. По тем же причинам нет смысла заклеивать определенные родинки пластырем при нахождении на солнце. Важно защищать всю кожу и правильно использовать солнцезащитные крема.

4. «Если из родинки растут волосы, то значит она 100% доброкачественная». Не совсем верное утверждение. Если меланома развивается на фоне родинки с волосами, то волосы продолжают расти до определенного момента (когда меланома прорастает глубже к фолликулу, то только тогда волоски перестают расти!).

5. «Нельзя травмировать и сдирать родинки – будет рак». Абсолютно не верное утверждение. Механическая травма, так же, как и удаление доброкачественных образований, не приводит к злокачественному процессу! Так как травма не влияет на ДНК клетки. К мутации в ДНК может привести ультрафиолет, солярий, но не травма!

6. Анализ крови на меланому (маркер S100). Этот анализ не используется для первичной диагностики меланомы. Белок S100 повышается в крови только при наличии метастазов и используется у пациентов с 3-4 стадией меланомы для оценки эффективности лечения, для оценки риска рецидива заболевания.

7. «Меланома кожи (рак кожи) чаще всего у пожилых». Это не совсем правильное утверждение. По данным исследований, средний возраст пациентов с меланомой кожи размером до 6мм составляет 41,2 года, а при меланоме более 6мм – 55 лет.

8. «Меланома – приговор!» Своевременная диагностика и лечение меланомы существенно влияет на выживаемость. По данным исследований 10-летняя выживаемость пациентов с ранними меланомами составляет 95% (требуется только хирургическое лечение и наблюдение). А вот этот же показатель у пациентов с поздним и стадиями (как правило, это в тех случаях, когда пациенты поздно обращаются к врачу) составляет 46-60%. В этих случаях дополнительно к хирургическому лечению требуется иммунотерапия или таргетная терапия (лекарственная терапия).

Таким образом, профилактика злокачественных образований кожи очень важна и включает в себя: защита от УФО, регулярные осмотры у врача и самообследование.