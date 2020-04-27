На въезде в Ялту мэрия хочет установить изображение герба города за 18 млн. рублей

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27 апреля 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Иначе зачем, зная уже, что курортного сезона не будет, Ялта тратит 18 миллионов рублей на слово «Ялта»?

В крымском курортном городе затеяли установку въездной группы возле автовокзала. «Это будет небольшая светящаяся конструкция с надписью «Ялта». На ней будет изображен герб города. Композиция в темное время будет подсвечиваться», - рассказал директор ялтинского «Зеленстроя» Александр ЗАЙЦЕВ. По его же словам ориентировочная стоимость проекта 18 миллионов рублей.

Напомним, что на днях стало известно, что на здание Государственного совета Крыма установят новую подсветку стоимостью. 19,5 миллионов рублей. А администрация Симферополя заказала антипрослушивающее оборудование на 115 000 рублей.