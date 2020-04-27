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Роспотребнадзор: Почти каждый второй житель Санкт-Петербурга – бессимптомный переносчик коронавируса

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Роспотребнадзор: Почти каждый второй житель Санкт-Петербурга – бессимптомный переносчик коронавируса
Фото: Pixabay

Носителями коронавируса являются не только больные с подтвержденным диагнозом, но и почти половина жителей Санкт-Петербурга. Так считает пресс-секретарь городского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.

По ее словам, почти 50% горожан являются бессимптомными носителями коронавируса, «потому что идет такое заражение». Она также отметила, что самый эффективный способ разбить эпидцепочку – соблюдать самоизоляцию.

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова приводит данные, согласно которым в северной столице не имеют выраженных симптомов заболевания около половины больных с подтвержденным COVID-19. При этом она отметила, что «проецировать эту статистику на все население Петербурга нельзя».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург стал вторым регионом России, где после заражения COVID-19 выздоровели более 500 пациентов.

ДВа

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