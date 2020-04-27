Санкт- Петербург стал вторым регионом России, где после заражения COVID-19 выздоровели более 500 пациентов

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27 апреля 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В Санкт – Петербурге общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом достигло 518 человек. Теперь город стал вторым после Москвы регионом, где вылечились более 500 пациентов.

Сейчас в Питере 3 238 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Доля жителей, которые смогли побороть вирус, составляет примерно 16% и почти в два раза превышает общероссийский показатель.

Петербург находится на третьем месте по числу заразившихся после Москвы и Московской области. Известно, что с начала пандемии в регионе от заболевания скончались 27 человек.

Ранее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области за прошедшие сутки увеличилось на 69.