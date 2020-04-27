В Тульской области количество заразившихся COVID-19 достигло 713 человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области за прошедшие сутки увеличилось на 69. Общее число зараженных COVID-19 в регионе к настоящему моменту выросло до 713.

Сообщается, что с начала эпидемии в Тульской области скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", в частности, врач-терапевт. 93-летняя женщина, которая готовилась к выписке после прохождения лечения, умерла от хронического заболевания.