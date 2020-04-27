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В Тульской области количество заразившихся COVID-19 достигло 713 человек

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тульской области количество заразившихся COVID-19 достигло 713 человек
COVID-19, pixabay.com
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области за прошедшие сутки увеличилось на 69. Общее число зараженных COVID-19 в регионе к настоящему моменту выросло до 713.
 
Сообщается, что с начала эпидемии в Тульской области скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", в частности, врач-терапевт. 93-летняя женщина, которая готовилась к выписке после прохождения лечения, умерла от хронического заболевания.
 
Известно, что в регионе вылечились от COVID-19 62 пациента.
ЕТ

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