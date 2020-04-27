Глава ДНР назвал условия открытия границы

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27 апреля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

обеззараживание машины на границе ДНР на фото из архива автора

Границы Донецкой народной республики могут быть открыты только в особых случаях. В связи с коронавирусом республика закрыта. Глава ДНР рассказал, в каких случаях и для кого она будет открыта.

Границы закрыты еще с начала апреля. Корреспондент АН в этом убедился еще в начале апреля, когда возвращался в Россию. Журналиста пропустили только на основании российского паспорта.

«На сегодняшний день риск проникновения коронавируса в ДНР выше, чем потребность пересекать границу», — такими словам охарактеризовал ситуацию глава ДНР Денис Пушилин: «Сейчас прорабатывается механизм пересечения границы по гуманитарным потребностям, создается комиссия. Это будут разовые открытия по заранее составленным спискам».

На постоянно основе открывать контрольно-пропускные пункты официальный Донецк не планирует. Если это произойдет, то власти об этом оповестят заранее.

Пандемия пока еще в самом разгаре. Количество заразившихся уже перевалило за отметку в 3 миллиона человек.