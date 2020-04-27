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Столицу Южной Осетии будут именовать Сталинир в рамках празднования 75-летия Победы

, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: cominf.org

Столицу Южной Осетии будут именовать Сталинир в рамках празднования 75-летия Победы
Фото: соцсети

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об использовании наименования «город Сталинир».

В документе говорится, что Сталинир будет использоваться в качестве символа города Цхинал «в целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая - в День Победы и 22 июня - в День начала Великой Отечественной войны.

Министерствам и ведомствам Южной Осетии, а также администрации города Цхинвал поручено организовать мероприятия в с целью популяризации исторического наименования «город Сталинир».

ДВа

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