В Южной Осетии скончались российский советник и его супруга

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3 февраля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА "Рес"

Фото: соцсети

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале.

В правоохранительных органах пока не уточняют обстоятельства смерти, однако подтверждают трагическую новость, сообщает государственное информагентство Южной Осетии «Рес».

В квартире советника проводится судебная экспертиза. На месте работают правоохранительные органы. Как сообщают очевидцы, тела погибших были обнаружены в понедельник.

Игорь Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, реформируя республиканское здравоохранение. Ранее он работал в департаменте здравоохранения Москвы, занимаясь реформированием «скорой помощи».