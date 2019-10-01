Путин ответил на вопрос об Абхазии и Южной Осетии

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1 октября 2019, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин рассказал о пребывании военных РФ на базах в Абхазии и Южной Осетии. Вопрос был задан грузинской журналисткой перед началом саммита Евразийского экономического сообщества в Ереване.

"Когда вы начнете выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году? Когда выйдут войска из оккупированных территорий Грузии?" - выкрикнула корреспондент, ее слова приводит Sputnik Армения во вторник, 1 октября.

Путин в ответ сказал: "Когда мы примем такое решение". На слова журналистки о том, что Российская Федерация ранее уже брала на себя такие обязательства, президент заметил: "Мы всегда выполняем свои обязательства".

Грузия разорвала отношения с Россией после того, как Москва в 2008-м году признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух автономий пересмотру не подлежит.