Крымчане хотят постричься и купить стройматериалы

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27 апреля 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

И еще они просят продать им строительные материалы, чтобы было чем заняться дома в период вынужденных «каникул».

Крымские власти провели онлайн-опрос среди жителей, об определении наиболее востребованных сфер деятельности, которым могут разрешить работать. И выяснилось, что три первых места, это салоны красоты, строительные и мебельные магазины.

В опросе приняло участие 25 000 человек.

Порядка 10% от всех респондентов проголосовало за открытие предприятий по ремонту техники, компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе, ремонт одежды и обуви, стирке и химической чистке изделий. Еще 8% выбрали магазины по торговле автозапчастями. По 3% с лишним набрали такие направления, как: услуги в области фотографии, работы в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, а также кадастровые работы.