На карантине вместо браков стали заключать брачные контракты

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Неожиданными данными поделилась Федеральная нотариальная палата. Во время пандемии коронавируса увеличилось количество обращений граждан для составления брачного договора.



Такой документ могут подписать официальные семейные пары, если он составлен до свадьбы, то вступит в силу только после регистрации брака в ЗАГСЕ. Многие ЗАГСЫ сейчас закрыты и работают в основном на выдачу свидетельств о смерти, но нотариусы работают в полную силу. Видимо, опасность заразиться китайской пневмонией и стремительно умереть заставляет семейные пары подумать о своих наследниках или о второй половине, которой придётся жить в одиночестве.



По статистике, в 2019 году было составлено 112 тыс. брачных контрактов, это капля в море на фоне РФ. Посмотрим, что покажут цифры за 2020 год.



