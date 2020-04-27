«Авторадио» соберёт всех на волне Победы

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Быть рядом с другими, испытать общее чувство праздника, гордости за страну и ее героев очень важно сейчас для нас, разделенных самоизоляцией, стенами домов и квартир. Накануне Дня Победы, в весенние майские дни «Авторадио» запустит в эфире волну специальных проектов, чтобы объединить людей и собрать их вместе. На праздничной волне прозвучат строки из фронтовых писем, стихи и песни военных лет в исполнении известных артистов и музыкантов, а 9 мая вместе с «Авторадио» и всей Россией сможет спеть любой.

Это будет праздник в самой большой компании друзей, какую только можно себе представить. И совершенно не важно, где вы находитесь – в Москве, Мурманске, в своей квартире, на даче или выполняет профессиональный долг вместе с коллегами. Включайте радио, и вы окажетесь на одной волне с миллионами слушателей из всех уголков России.

Возможно, в вашей семье хранятся письма родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны или работавших на Победу в тылу. Самое время достать пожелтевшие треугольники, перечитать их вновь и поделиться этой памятью с другими. Загрузите фото писем и истории своих героев на страницу проекта «Письма с фронта» на сайте «Авторадио», и тогда дорогие вам строки услышат все.

На вахту памяти уже встали многие актеры театра и кино. Так, с 1 по 10 мая на волне «Авторадио» будут звучать знаменитые стихи о войне. Произведения Александра Твардовского, Булата Окуджавы, Константина Симонова, Наума Коржавина прочитают Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Екатерина Гусева, Сергей Безруков, Максим Аверин, Анна Ковальчук, Егор Бероев…

Не может быть праздника без музыки. Знакомые всем с детства песни военных лет споют для вас звезды эфира «Авторадио», самые яркие участники проекта #ПойДома – Диана Арбенина, Uma2rmaH, Леонид Агутин, Сергей Галанин, Алсу, Дмитрий Колдун, IOWA, Денис Клявер, Алена Свиридова и многие другие артисты.

На пике праздничной волны слушатели окажутся 9 мая – в этот день вместе с «Авторадио» песни Победы будет петь вся страна. С 10:00 до 13:00 в эфире радиостанции пройдет марафон «Песни Победы. Страна поет!», подключиться к которому можете и вы.

Знаменитые ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар прямо из своих домашних студий выйдут на связь с разными регионами России, большими и малыми городами. А у слушателей во время марафона будет возможность связаться с ними по видеосвязи и спеть вместе «Катюшу», «Смуглянку», «На поле танки грохотали» и другие любимые песни. Петь можно в одиночку, всей семьей и даже трудовым коллективом, если долг требует вашего присутствия на работе в праздничные дни.

Желающих оказаться 9 мая на волне «Авторадио» немало, и чтобы точно попасть в эфир, лучше подать заявку уже сейчас – на единый номер радиостанции +7 (915) 459-20-20.