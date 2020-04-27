С какими вопросами челябинцы обращаются к нотариусам во время самоизоляции

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27 апреля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Сергей Третьяков, фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

Нотариальные конторы Челябинской области продолжают работать в условиях пандемии. Более того, нагрузка на них возросла, поскольку многие организации с аналогичными функциями ограничили прием посетителей.

Об этом в интервью газете «Губерния» рассказал президент Челябинской областной нотариальной палаты Сергей Третьяков. Нотариусы работают с учетом сегодняшних реалий, соблюдая все организационные и санитарно-эпидемиологические нормы. Проводится предварительную запись, дезинфицируются помещения, все сотрудники в масках.

По ряду действий произошло увеличение обращений, потому что некоторые госучреждения или перешли на дистанционную работу, или временно закрыли работу с гражданами, например налоговая инспекция. Какое-то время многофункциональные центры были закрыты полностью или перешли на более строгий режим.

- Граждане стали чаще обращаться за удостоверением сделок к нотариусу, потому что мы это делаем достаточно быстро, и самое главное, что мы регистрацию проводим электронно, не надо идти в МФЦ, - поясняет эксперт.

Стоимость услуг нотариусов в целом не изменилась с прошлого года. По некоторым нотариальным действиям в 2020 году отмечено незначительное снижение, по некоторым действиям произошло небольшое повышение.

- Мы предоставляем льготы, предусмотренные федеральным законодательством, большой категории граждан. Участников Великой Отечественной войны освобождаем от нотариальных тарифов, но есть еще инвалиды разных групп – им тоже предоставляем льготы. Также установили льготу для несовершеннолетних детей при удостоверении сделок с недвижимым имуществом. И хотел бы подчеркнуть, что обращение к нотариусу гарантирует, прежде всего, надежную правовую защиту. В нашей практике есть много примеров, когда именно обращение к нотариусу позволяло людям сэкономить и деньги, и время, и здоровье, – подчеркнул Сергей Третьяков.