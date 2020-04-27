Южноуральцев могут обязать ходить в масках в общественных местах

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27 апреля 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

Власти Челябинской области планируют ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте и магазинах.

«Мы должны привыкнуть к новым правилам поведения в общественных местах. Поэтому помимо магазинов и общественного транспорта, как это будет в Свердловской области, мы рассматриваем возможность обязательного масочного режима в замкнутых пространствах», – заявил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, возможно будет ношение не только медицинских, но и гигиенических масок. Что касается их наличия в продаже, то власти полностью обеспечили масками медучреждения и часть масок перенаправляются в аптеки.

В Свердловской области масочный режим начнет действовать с 1 мая, за отсутствие масок будут штрафовать.