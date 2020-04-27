В Челябинской области продолжается резкий рост заражения коронавирусом

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27 апреля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

За последние сутки на Южном Урале зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии подтверждены 413 случаев.

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, 47 человек выписаны из больниц, 361 находятся на лечении. Среди новых случаев — 16 в Златоусте. Напомним, очаг распространения болезни был выявлен в городской больнице № 1. Сейчас в Златоусте 163 заболевших коронавирусом. Вчера, 25 апреля, глава города Максим Пекарский провел внеочередное заседание оперативного штаба, на котором дал поручения по усилению мер для предотвращения распространения болезни.