Экономист поддержал инициативу о раздаче россиянам продуктовых наборов

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27 апреля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Экономист и ученый Лев Якобсон оценил необходимость введения продуктовых наборов и пособий на продукты для россиян на фоне коронавирусной инфекции. По мнению специалиста, в России необходима дополнительная мера поддержки граждан.

«Мне представляется, что дополнительные меры поддержки гражданам потребуются. Они уже нужны. Поэтому надо говорить не о том, чтобы потратить больше денег, а о том, как их разумнее потратить. При этом ключевой вопрос здесь – целенаправленность. Мы знаем, что в ряде стран используют такой подход как «вертолетные деньги» - раздают всем определенную сумму денег. В России тоже звучат такие предложения. Но нельзя использовать такой подход в странах, где на столько разный, как в России уровень доходов различных категорий населения. У нас они отличаются, как правило, в разы. Обсуждать инициативу, безусловно, надо. А принимать или не принимать – решать в результате обсуждения», - заявил эксперт.