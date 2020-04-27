Инфекционист рассказал, будет ли срок режима самоизоляции в провинции дольше, чем в Москве

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27 апреля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Эксперты в сфере эпидемиологии и вирусологии выразили общее мнение, что двух инкубационных периодов недостаточно для самоизоляции, необходим еще третий инкубационный период, длина которого составляет две недели.

«Безусловно,продление режима самоизоляции необходимо. Жалко будет, если мы потеряем достигнутые результаты. Речь идет, в первую очередь, о жителях Москвы. У нас заболеваемость коронавирусом в общем проценте заболеваемости идет на уменьшение, а на периферии начинается подъем. То есть, сейчас есть диссонанс между темпами заболеваемости в столице и в других областях России. Но мы все в одной лодке. Тут уж никуда не денешься», - отметил эксперт.