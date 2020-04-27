«У нас нет препаратов. Нас ничем не лечат»: сотрудница НИИ им. Вредена опубликовала видео с призывом о помощи

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27 апреля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Фонтанка

Pixabay

Сотрудница петербургского института травматологии и ортопедии им. Вредена, которая находится в НИИ на карантине, записала видео, в котором рассказала, что им не сообщают о результатах анализов и никак не лечат.

По словам женщины, она работает в 21 отделении медучреждения и находится в институте с 6 апреля, хотя официально карантин был введен с 9 по 23 апреля: «23 апреля настало, карантин не сняли, все сотрудники и пациенты находятся в институте. Большую часть сотрудников уже отправили по больницам: кого в Боткина, кого в 40-ую. Мы сдаем анализы на коронавирус, лично я их сдавала уже пять раз, ни одного результата нет. И я не могу понять, зараженная я или не зараженная. Кашель идет, грудина болит. Врачи не смотрят, потому что некому смотреть», - поделилась женщина.

«Если у вас есть возможность чем-то помочь — помогите. Я тут не одна, нас много», – попросила она.

Пару часов назад стало известно, что НИИ им. Вредена, где коронавирусом заразились около 300 человек, начал выписывать пациентов, сообщает ТАСС. Это крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входит 22 клинических и 10 научных отделений.