Регионам поручили создать кризисные центры для жертв домашнего насилия

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27 апреля 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Известия

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В условиях самоизоляции проблема домашнего насилия встала особенно остро. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, выяснили «Известия».

Руководителям субъектов рекомендовано «проработать вопросы создания кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия». Предложение зафиксировано в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 31 марта. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал председатель комиссии министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Кроме того, губернаторам порекомендовали разместить на своих сайтах информацию о «телефонах доверия» по вопросам семейно-бытового насилия и контакты региональных кризисных центров помощи женщинам. Также им предложили по возможности поддержать НКО, которые занимаются проектами в сфере профилактики семейно-бытового насилия. Отчитаться о принятых мерах нужно до 1 июня, указано в документе.

Ранее стало известно, что Совфед отложил работу над законом о домашнем насилии из-за коронавируса. Сенаторы вернутся к работе над инициативами после того, как будет побежден коронавирус. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период», – сказала Матвиенко. Правозащитники и эксперты считают такое решение ужасно ошибкой. В условиях самоизоляции, уверены они, даже разовые конфликты могут стать систематическими в свете финансовых трудностей, постоянного психологического напряжения и нахождения друг с другом.