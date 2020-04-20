Судебный эксперт объяснила, почему опасно откладывать работу над законом о домашнем насилии

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20 апреля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Алиса Колесова

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Судебный эксперт Алиса Колесова отметила, что в условиях самоизоляции даже разовые конфликты могут стать систематическими в условиях финансовых трудностей, постоянного психологического напряжения и нахождения друг с другом.

Совфед отложил работу над законом о домашнем насилии из-за коронавируса. Сенаторы вернутся к работе над инициативами о противодействии бытовому насилию после того, как будет побежден коронавирус. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период", - сказала Матвиенко.

Алиса Колесова считает, что это чудовищная ошибка: "Берём человека и закрывем его в клетке с тигром. Это ровно то, что происходит с жертвами домашнего насилия сегодня. А Совет Федерации принимает решение смотреть представление – сожрёт тигр человека или просто покусает. А, может, тигр сыт и лениво придавит жертву лапой и будет просто смотреть в полные ужаса глаза. Хлеба и зрелищ, господа?"

По её мнению, всплеск домашнего насилия в период самоизоляции будет и даже уже идёт. При этом, даже благополучные семьи могут оказаться на краю пропасти: "Помимо того, что будет всплеск там, где семьи уже ему подвержены (это простая математика: бил по выходным, потому что в будни работал и уставал, а теперь в самоизоляции все 7 дней – выходные). Так возможен всплеск и там, где к этому предпосылок, казалось бы, не было. А почему? Главная отличительная черта домашнего насилия – это систематическое повторение. Разовые конфликты и скандалы сюда не относятся. Но и они могут стать систематическими в условиях социальной изоляции, финансовых трудностей, постоянного психологического напряжения и нахождения друг с другом, паники и личных вынужденных крахов в виде банкротства, например. Растет общее напряжение – растет количество аффективных реакций", – считает эксперт.

Колесова напомнила, что во всем мире происходит рост числа психически больных людей. По прогнозам ВОЗ к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности. В России показатели хуже, чем среднемировые. Если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%.

"Приостановить рассмотрение закона о домашнем насилии сегодня – это то же самое, что приостановить выдачу костюмов химзащиты врачам в пандемию. Приостановить и уничтожить".