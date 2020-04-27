На Кубани выявлено 57 случаев заражения COVID-19, среди них три ребенка. Общее количество достигло более 830

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27 апреля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Краснодарском крае выявлено 57 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в понедельник, 27 апреля.

«37 новых пациентов - в краевом центре. Заразились три ребенка – полуторагодовалый, девятилетний и двенадцатилетний. Среди четырех заболевших в Сочи - дети 7 и 13 лет», - пояснили в администрации края.

При этом оперштаб уточнил, что от 1 до 3 заболевших зарегистрировано в Тимашевском районе, Лабинске и станицах Северской и Калининской, в Абинском, Усть-Лабинском, Новокубанском, Успенском, Выселковском, Крымском районах и Армавире.

Двадцать пациентов подключены к аппарату ИВЛ. В стационарах - 1267 человек, на дому – 8741.

Общее число зараженных в регионе составило 837 человек, из них 132 – выздоровели, 19 – умерли.

Ранее аналитики назвали сроки завершения пандемии коронавируса в России.