Поправки в Конституцию помогут южноуральцам с инвалидностью

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27 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Евгений Коробейников, консультант по правам пенсионеров и людей с инвалидностью аппарата уполномоченного по правам человека Челябинской области, считает, что социальные поправки в Конституцию особенно актуальны для инвалидов, трудоустроенных на неполный рабочий день.

По мнению Евгения Коробейникова, поправки в основной закон страны позволят социальной политике стать более прозрачной и адресной, одной из самых важных поправок можно считать установление минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. В первую очередь, она позволит защитить права инвалидов и других людей, трудоустроенных на неполый рабочий день. Это позволит им понимать из чего складывается их доход и на какую сумму они могут рассчитывать.

— Ранее это было прописано в Трудовом кодексе, когда поправку закрепят конституционно, это будет определенная гарантия, — рассказал изданию «Южноуральская панорама» Евгений Коробейников.

Эксперт также назвал важными поправки об индексации пенсий и социальных пособий.