В Мордовии коронавирусом заболела 4-летняя девочка

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: stolica-s.su

фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Мордовии коронавирусом нового типа заразилась 4-летняя девочка. Об этом стало в понедельник, 27 апреля.

При этом за минувшие сутки в республике выявлено 42 случая заболевания COVID-19, из них 12 человек старше 60 лет. Выявлено много молодых людей – 9 пациентов младше 30 лет, есть ребенок – 4-летняя девочка.

«16 человек из 42 - жители Саранска. 7 случаев сегодня подтверждено в Рузаевском районе … Продолжают подтверждаться диагнозы COVID-19 у жителей Ардатовского и Атяшевского районов. Кроме того, есть подтвержденные случаи в Ичалковском, Краснослободском, Дубенском, Кочкуровском, Теньгушевском, Чамзинском, Лямбирском, Старошайговском, Зубово-Полянском районах», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, все заболевшие к моменту подтверждения диагноза были изолированы.

Ранее эксперт заявила, что в Москве начался пик заболеваемости коронавирусом.